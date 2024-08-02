شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان رداً على قصف الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

8 ضحايا جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا في بلدة شمع في جنوب #لبنان



للمزيد | https://t.co/wbjqdpNumQ#اليوم pic.twitter.com/UFBYKToKHh — صحيفة اليوم (@alyaum) August 1, 2024

الحرب على غزة

الدمام - شريف احمد - استهدفت عناصر لبنانية، مساء اليوم الخميس، مستوطنة متسوفا في فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على اعتداء الاحتلال على بلدة شمع في جنوب لبنان.وأغار الطيران الحربي للاحتلال عصر اليوم على بلدة شمع في جنوب لبنان مستهدفا منزلا تقطنه عائلة سورية، وأسفرت الغارة عن سقوط أربعة قتلى من السوريين وخمسة جرحى من اللبنانيين. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما أغار الطيران الاحتلال بعد ظهر اليوم الخميس، على بلدة كفركلا والمنطقة الواقعة بين بلدات مجدل زون وطير حرفا في جنوب لبنان، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وعناصر في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان الحرب على غزة.