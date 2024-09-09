شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يصدر مرسومًا بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم، مرسومًا أميريًا بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي د. عماد العتيقي.

كما أصدر مرسومًا أميريًا بتعيين نورة الفصام وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى عملها وزيرًا للنفط.

