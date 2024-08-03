شكرا لقرائتكم خبر عن صحة لبنان: استشهاد شاب وإصابة 2 في غارة إسرائيلية على مدينة صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سيارة بين بلدتي "البازورية" و"وادي جيلو" صباح اليوم /السبت/.



وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بوقوع قصف مدفعي لبلدة "ميس الجبل" على حدود فلسطين المحتلة.



وكانت الوكالة قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بوقوع إصابات في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة بين "وادي جيلو" و"البازورية" في مدينة صور.