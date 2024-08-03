اخبار الخليج

صحة لبنان: استشهاد شاب وإصابة 2 في غارة إسرائيلية على مدينة صور

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة لبنان: استشهاد شاب وإصابة 2 في غارة إسرائيلية على مدينة صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سيارة بين بلدتي "البازورية" و"وادي جيلو" صباح اليوم /السبت/.


وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بوقوع قصف مدفعي لبلدة "ميس الجبل" على حدود فلسطين المحتلة.


وكانت الوكالة قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بوقوع إصابات في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة بين "وادي جيلو" و"البازورية" في مدينة صور.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements