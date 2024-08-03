شكرا لقرائتكم خبر عن العائلة المالكة تحتفل.. ولي العهد الأردني يؤذن في أذن مولودته إيمان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، بقدوم مولودته الأولى إيمان، وقام بالأذان في أذن مولودته الأميرة إيمان بنت الحسين، اقتداء بسنة رسول الله، وظهر ذلك من خلال الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني الهاشمي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني قال في تغريدة اليوم السبت، بمناسبة قدوم الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني: "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين، أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما، نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها.. نورتي عيلتنا جدو".

وأصدر الديوان الملكي الأردني، اليوم السبت، بيانا، كشف فيه عن أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم بمولودة أسمياها إيمان.

وأعرب الديوان الملكي الهاشمي، عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لولي العهد، والأميرة رجوة، بمولودتهما الكريمة، ويبارك للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، بحفيدتهما، فينا أعرب الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته.

وأعلن ولي العهد وزوجته أنه على من يرغب من الأسرة الأردنية بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام.