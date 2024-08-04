شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: شهيدان بقصف الاحتلال منزلا شمالي مخيم جباليا بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، ان قوات الإحتلال شنت غارة على مخيم جباليا شمال غزة، خلفت شهيدان بقصف استهدف منزلا.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد أعلن في بيان عاجل، استشهاد 4 أشخاص وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وقال المكتب في بيانه: "ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد مجزرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بقصف عدة خيام للنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وأكثر من 18 إصابة حتى الآن، بينها إصابات خطيرة تتعامل معها الطواقم الطبية في المستشفى".

وأضاف: "إننا ندين بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الجديدة والتي تضاف إلى سلسلة من المجازر المستمرة منذ أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل. نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم المستمرة، ونطالب كل العالم بإدانتها".