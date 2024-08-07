شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يطالب المجتمع الدولى بالضغط على الحوثى لإلغاء الإعدامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإريانى،المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة ممارسات الحوثي، والتحرك الفوري للضغط عليها لإلغاء أوامر الإعدام، وإطلاق كافة المختطفين والمحتجزين قسرا دون قيد أو شرط، ووقف استخدام القضاء أداة للانتقام السياسي وقمع وتصفية مناهضيها وإرهاب المجتمع.

وقال الإرياني- حسبما نقلت قناة اليمن الفضائية الثلاثاء - إن ما تمارسه مليشيات الحوثي بحق المختطفين والمختفيين قسرا من صنوف التعذيب والتنكيل وصولا للتصفية الجسدية هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد إصرار الحوثى على نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل للجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وإحلال السلام.

وأضاف الارياني إن منظمات حقوقية وثقت إصدار الحوثى (400) حكم بالإعدام بحق قيادات في الدولة وقيادات أمنية وعسكرية وسياسيين وإعلاميين وصحفيين ونشطاء.