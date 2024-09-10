الخليج اليوم .. الحوار الخليجي الروسي يبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية.

وجرى خلال الاجتماع، الذي شارك فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "استعراض العلاقات الخليجية الروسية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات"، حسبما أفادت الخارجية السعودية في بيان عبر منصة "إكس".

كما تطرق الاجتماع إلى "تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والعمل المتعدد الأطراف، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الدولية".

وذكر البيان أن الاجتماع ناقش أيضا "مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ودعم كافة الجهود التي تحقق الأمن والسلم الدوليين".

خلال الاجتماع أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس فيما يخص الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "مجلس التعاون يجدد دعمه لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف عمليات إطلاق النار، وحل هذه الأزمة سياسيا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع القائم بينهما من خلال المفاوضات، بهدف الوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة، والتخفيف من آثارها وتداعياتها".

كما أكد البديوي "دعم المجلس لكافة الجهود الرامية إلى تسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة".

وأشار البديوي إلى أن دول مجلس التعاون تولي موضوع التعاون مع روسيا الاتحادية أهمية قصوى في ضوء ما يربطنا معها من علاقات تاريخية واستراتيجية هامة، ونعمل على تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل المشترك (2023-2027) التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الوزاري السابق الذي عقد بموسكو في يوليو 2023.