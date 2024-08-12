الخليج اليوم .. "تنمية وإعمار اليمن" يواصل تعزيز القدرات الصحية في اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعمت السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن، وذلك عبر تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية متعددة، تعكس حجم الجهود الكبيرة المبذولة للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة للأشقاء اليمنيين ورفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وشملت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، حيث تضمنت إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمحافظة المهرة، التي تعد من أكبر المشروعات التي تخدم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن بمساحة تبلغ مليون متر مربع، ويتضمن المشروع بناء مستشفى متكامل بسعة 110 أسرّة، إضافة إلى عدد من العيادات الخارجية وغرف العمليات.

كما شملت المشاريع مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن الذي يعد من أبرز الصروح الطبية في اليمن، يضم 14 عيادة متخصصة ومركز قلب، بمساحة تبلغ 20,000 متر مربع، وسعة سريرية تصل إلى 270 سريرًا، إضافة إلى توفيره 2187 جهازًا ومعدة طبية حديثة، وقد بلغ إجمالي المراجعات الطبية في المستشفى أكثر من 1,3 مليون مراجعة طبية، فيما أجريت 8,700 عملية جراحية، و440 عملية قلب في الفترة من يناير 2023م وحتى يونيو 2024م، في تأكيد على حجم الأثر المتحقق من المشروع وخدماته النوعية المقدمة لمختلف أطياف المجتمع اليمني.

وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع مركز الأورام التخصصي بمحافظة تعز، الذي يهدف إلى رفع كفاءة القطاع الصحي في تعز وما جاورها، عبر تقديم خدمات تشخيص وعلاج الأورام الإشعاعي والكيميائي، وذلك من خلال مبنى رئيسي وعيادات خارجية مجهزة بأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، إضافة إلى مشروع مستشفى حضرموت الجامعي ومركز السرطان على مساحة 39,625 مترا مربعا، بسعة 100 سرير و23 عيادة خارجية و3 غرف عمليات، إضافة إلى مركز لعلاج السرطان بمساحة 3,525 مترًا مربعًا.

ويأتي مشروع إنشاء مركز لتأهيل الأطفال المعاقين في عدن الذي يخدم 7,840 مستفيدًا بشكل مباشر وغير مباشر استمرارًا لدعم البرنامج للقطاع الصحي، ويهدف إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير الخدمات العلاجية والتأهيلية لهم، وكذلك مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى سباح بمحافظة أبين الذي يضم مرافق عدة تشمل أقسام النساء والولادة ورعاية الأمومة والطفولة، وغرف التنويم والعمليات والطوارئ.

وتخفيفًا من معاناة مرضى الكلى شملت المشاريع والمبادرات في قطاع الصحة مركز غسيل الكلى في المهرة موفراً الخدمات الطبية المتكاملة لمرضى الفشل الكلوي، ويخدم محافظة المهرة وما جاورها من محافظات، إضافة إلى مركز العمليات والعناية المركزة في المهرة الذي يحتوي على غرف العمليات والعناية المركزة بكامل الملحقات الطبية، للتقليل من أعباء السفر على المرضى للعلاج في خارج المحافظة.

وساهمت المشاريع والمبادرات التنموية في رفع كفاءة الخدمات الطبية في مستشفى هيئة مأرب العام ومستشفى 26 سبتمبر بمأرب عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية الضرورية، وأيضاً تجهيز مركز الكلى في مستشفى الجمهورية في عدن شاملاً توفير أجهزة طبية حديثة مثل أجهزة غسيل الكلى وجهاز تفتيت الحصوات وأجهزة تحلية المياه.

وحسّنت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من كفاءة وفعالية الخدمات الصحية في المحافظات اليمنية، وسهّلت الوصول إليها ورفع جودتها، كما عززت الصحة العامة للمجتمعات في اليمن، ووفرت التدريب وخلقت فرص عمل في القطاع الصحي، وطورت قدرات رأس المال البشري، وساهمت في الوقاية الصحية والحفاظ على صحة الإنسان اليمني، حيث عملت المشاريع الطبية على تقديم خدمات الرعاية الصحية لـ 4,486,847 مستفيداً، ودعم 26 منشأة طبية في 9 محافظات يمنية، مما يجسد حجم الاستفادة الكبيرة للأشقاء اليمنيين من هذه المشاريع التنموية في قطاع الصحة.