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المرشح لخلافة حسن نصر الله.. غارة على بيروت تستهدف هاشم صفي الدين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح لخلافة حسن نصر الله.. غارة على بيروت تستهدف هاشم صفي الدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن غارات جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت اجتماعا لقادة حزب الله كان يحضره هاشم صفي الدين.
وقالت مصادر لقناة العربية، إن هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله هو المستهدف بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.
غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت - واس

استهداف هاشم صفي الدين

واستهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية في بيروت مجددا، ما خلف دمارا واسعا.
غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت - واس

وقال مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس، إن هاشم صفي الدين كان في أكثر الملاجئ عمقا، فيما نتيجة عملية الاستهداف ليست واضحة حتى الآن.
غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت - واس
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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