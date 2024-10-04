شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح لخلافة حسن نصر الله.. غارة على بيروت تستهدف هاشم صفي الدين والان نبدء بالتفاصيل

استهداف هاشم صفي الدين

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن غارات جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت اجتماعا لقادة حزب الله كان يحضره هاشم صفي الدين.وقالت مصادر لقناة العربية، إن هاشم صفي الدين المرشح لخلافة حسن نصر الله هو المستهدف بالغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.واستهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية في بيروت مجددا، ما خلف دمارا واسعا.وقال مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس، إن هاشم صفي الدين كان في أكثر الملاجئ عمقا، فيما نتيجة عملية الاستهداف ليست واضحة حتى الآن.