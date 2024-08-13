الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي ورئيس جنوب إفريقيا يبحثان تطوير العلاقات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، بـ سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

وفي أثناء الاتصال جدّد ولي العهد تهنئته لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، تعود بداية العلاقات الرسمية بين البلدين إلى نوفمبر من عام 1994م، عندما زار رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا السعودية، وأنشئت عقب تلك الزيارة بعثتان دبلوماسيتان لجنوب إفريقيا بالمملكة في مارس عام 1995م، وهما سفارة جنوب إفريقيا في العاصمة الرياض، والقنصلية العامة في مدينة جدة التجارية، وقد باشر أول سفير جنوب إفريقي مهامه كسفير لجمهورية جنوب إفريقيا لدى المملكة في نوفمبر 1996م، بينما وصل أول قنصل جنوب إفريقي إلى مدينة جدة بتاريخ 1 يوليو 1996م، أما سفارة المملكة في بريتوريا فقد افتُتحت عام 1997م.

وأسهمت الزيارات المتبادلة من قبل المسؤولين من كل الجانبين في توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكان من أهم تلك الزيارات: الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا للمملكة في نوفمبر 1994م، والزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في مايو 1999م عندما كان ولياً للعهد.

وشهدت العلاقات بين المملكة وجنوب إفريقيا في ظل قيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات (السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية).