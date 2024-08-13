شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف لقوات الاحتلال على مدينة دير البلح اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منتزهًا ومنزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، أن الطواقم الطبية انتشلت خمسة شهداء من منتزه عام، قصفه الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح، كما انتشلت سبعة شهداء من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي، استهدف منزلهم في منطقة وادي السلقا بالمدينة، التي ارتفع عدد الشهداء فيها اليوم إلى 16 شهيدًا والعديد من الجرحى.

