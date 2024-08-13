أمين الجامعة العربية يُدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى

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الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات، قيام متطرفين إسرائيليين بزعامة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، باقتحام المسجد الأقصى، مؤكدًا أن هؤلاء المتطرفين يدفعون الأمور إلى حافة الهاوية، ويتعمدون استفزاز مشاعر مئات الملايين من المُسلمين عبر العالم.وقال "أبو الغيط" في بيان له اليوم، إن الاقتحام جرى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية التي حَوّلت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وفرضت قيودًا على دخول المصلين، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الاستفزازي.وأضاف أن هذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تُمثل انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، وأنها تدخل في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، لافتًا الانتباه إلى أن تسجيل النقاط السياسية عبر إثارة المشاعر الدينية واستفزاز المُسلمين هي إستراتيجية رخيصة وخطيرة.