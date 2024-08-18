شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: المجزرة الإسرائيلية فى جنوب لبنان انتهاك للقوانين الدولية والسيادة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت سوريا المجزرة الإسرائيلية الجديدة وقصف طائرات الاحتلال بشكل متعمد عمارة سكنية يقطنها سوريون ولبنانيون في جنوب لبنان، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد ما لا يقل عن عشرة سوريين ولبنانيين، إلى جانب جرحى آخرين، مؤكدة أن هذه الجريمة هي انتهاك فاضح للقوانين الدولية، وجريمة ضد سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتهديد للسلم والأمن في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الجريمة الإسرائيلية الجديدة تعد استمراراً لجرائم الإبادة الجماعية والدمار والحرائق التي أشعلتها إسرائيل في جنوب لبنان منذ بداية عدوانها الوحشي على قطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأكدت سوريا تضامنها الثابت مع لبنان وتعاطفها مع أسر الضحايا، ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في وجه ما يتعرض له من عدوان مستمر.