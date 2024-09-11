رياض محرز يغيب عن تدريبات الأهلي الجماعية

ياسر رشاد - القاهرة - تغيب النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب فريق الأهلي السعودي عن تدريبات الراقي الجماعية، في إطار التحضير لمواجهة النصر المرتقبة في الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء غياب محرز عن مران الأهلي بسبب تعرضه لإصابة عضلية قوية أثناء المشاركة مع منتخب الجزائر في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الدولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2024 – 2025.

موعد مباراة الأهلي والنصر القادمة في الدوري السعودي

يدخل فريق النصر المباراة بقيادة النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة، من أجل تقديم نفسه بقوة للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

بينما يسعى الأهلي لاستكمال عروضه القوية في الدوري وخطف النقاط الثلاثة، حيث يتوقع أن تحظى المباراة بجانب كبير من القوة والندية بين الفريقين نظرًا للصراع التاريخي الطويل بينهم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق نقل دوري المحترفين للموسم الجاري 2024 – 2025.