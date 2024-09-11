قيادي في حماس: اغتيال المقاومين بالطائرات دليل فشل الاحتلال في مواجهتهم على الأرض

ياسر رشاد - القاهرة - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، إن عمليات الاغتيال للمقاومين من الجو، دليل على فشل الاحتلال في مواجهة المقاومة على الأرض، وهو ما يتكرر مؤخراً في طولكرم وطوباس وجنين.

ونعى شديد شهداء طولكرم الذين ارتقوا بقصف الاحتلال الغادر لإحدى المركبات، وكافة شهداء شعبنا الذين يرتقون على درب الحرية والانعتاق من الاحتلال، مضيفاً أن المقاومة في طولكرم تبرهن كل يوم على قدرتها على المواجهة والتصدي للعدو، استكمالاً لحالة الغضب والاشتباك التي تسري في محافظات الضفة الغربية الرافضة للاستكانة.

وأوضح أن شعبنا بالضفة الغربية لن يسمح للاحتلال بالتمادي والعربدة مهما كلف ذلك من أثمان، وسيتصدى لكل اقتحام وعدوان، ولن يسمح بتنفيذ مخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا والنيل من حقوقنا.

المواجهة والاشتباك وإرباك الاحتلال

ودعا شديد الفلسطينيين للتوحد في خندق المقاومة وتفعيل كل الجهود الوطنية، والعمل على تصعيد المواجهة والاشتباك وإرباك الاحتلال في كل المناطق وبشتى السبل والأدوات.

واعتبر شديد أن عدوان الاحتلال وعمليته العسكرية شمال الضفة الغربية وفي كافة المحافظات، سيكون مصيرها الفشل، وسترتد على الاحتلال والمستوطنين بمزيد من العمليات الموجعة.