بلينكن: عضوية أوكرانيا إلى الناتو أمر لا مفر منه 

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن دول الناتو أوضحت أن عضوية أوكرانيا في الناتو أمر لا مفر منه وأن البلاد في طريقها للانضمام إلى الحلف.

وقال بلينكن، الذي يزور كييف حاليا، في مؤتمر صحفي: "اجتمعت دول الناتو وأوضحت أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو أمر لا مفر منه، وأوكرانيا تسير الآن على هذا المسار".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه لكي تنضم أوكرانيا إلى الناتو، سيتعين على البلاد أن تتبنى حزمة من الإصلاحات الضرورية.

تخصيص أكثر من 700 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن تخصيص أكثر من 700 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا، لإصلاح شبكات الطاقة بالإضافة إلى مساعدات إنسانية.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في كييف: "اليوم نعلن عن تمويل جديد بقيمة 325 مليون دولار للمساعدة في إصلاح شبكة الطاقة والكهرباء في أوكرانيا".

وأضاف: "وأعلن اليوم أيضًا عن تقديم 290 مليون دولار من الدعم الإنساني للمساعدة في توفير الخدمات الحيوية مثل الشرب الآمن والمياه والغذاء والمأوى والأدوية لملايين الأشخاص في أوكرانيا والمنطقة".

وأعلن بلينكن أيضًا عن تخصيص 102 مليون دولار كمساعدات إضافية للمساعدة في إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أوكرانيا.