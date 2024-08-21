شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري: القبض على 14 إرهابيًا في عمليات متفرقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وحدات من الجيش الجزائري عن القبض خلال الأسبوع على 14 عنصر دعم الجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة عبر مدن الجزائر.

وأوضحت إحصائية للجيش الوطني الشعبي الجزائري اليوم، أن هذه العمليات التي تدخل في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، تعكس مدى اليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة من أجل اجتثاث جذور آفة الإرهاب من كامل ربوع الجزائر.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت نهاية الشهر الماضي عن القضاء على 3 إرهابيين والقبض على ثلاثة عناصر من داعمي الجماعات الإرهابية في أنحاء متفرقة من البلاد.

وأوضحت في بيان اليوم أن وحدة تابعة للقوات المسلحة تمكنت من القضاء على ثلاثة إرهابيين خطرين بمحافظة عين الدفلى شمال غربي العاصمة الجزائر، وصادرت قطع أسلحة كانت بحوزة الإرهابيين.