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الخليج اليوم .. بالفيديو: القبض والتشهير باسم مقيم يمني لتحرشه بفتاتين في الباحة

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الرياض - كتب موسى القحطاني - قبضت شرطة محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة على المقيم من الجنسية اليمنية وسيم عبده يحيى لتحرشه بفتاتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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