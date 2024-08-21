الخليج اليوم .. بالفيديو: القبض والتشهير باسم مقيم يمني لتحرشه بفتاتين في الباحة

الرياض - كتب موسى القحطاني - قبضت شرطة محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة على المقيم من الجنسية اليمنية وسيم عبده يحيى لتحرشه بفتاتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
الرياض - كتب موسى القحطاني - قبضت شرطة محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة على المقيم من الجنسية اليمنية وسيم عبده يحيى لتحرشه بفتاتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام