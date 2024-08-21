الخليج اليوم .. بالفيديو: القبض والتشهير باسم مقيم يمني لتحرشه بفتاتين في الباحة

الرياض - كتب موسى القحطاني - قبضت شرطة محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة على المقيم من الجنسية اليمنية وسيم عبده يحيى لتحرشه بفتاتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.