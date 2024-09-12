الخليج اليوم .. القبض على 12 وافدًا من الجنسية السورية في الرياض إثر خلاف بينهم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قبضت شرطة منطقة الرياض على (12) وافدًا من الجنسية السورية ظهروا في محتوى مرئي متداول، إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.