شكرا لقرائتكم خبر عن استمرارًا لجرائم الاحتلال.. 5 شهداء فلسطينيين في طولكرم وغرب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان مساء الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي المستمر الذي استهدف مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مركبة فلسطينية شرق مدينة طولكرم، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين، وذلك في إطار العدوان المستمر على المدينة ومخيمها منذ عدة أيام. استشهاد 3 في غزة كما استشهد 3 فلسطينيين وجرح عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، على حي النصر غرب مدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال قصفت تجمعًا للفلسطينيين على أبواب مخبز غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 وجرح 7.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية، إثر استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 64 شهيدًا وعشرات الجرحى.