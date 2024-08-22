شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين في قصف على مخيم طولكرم ووسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد تسعة فلسطينيين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم، وقصف وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم شمالي بالضفة الغربية، والذي شهد مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المخيم وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين، وعمليات قصف متفرقة. كما أكدت إقدام قوات الاحتلال على تدمير عدد من المحال التجارية في المخيم.

وفي السياق أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فتى برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب جنوب رام الله، تزامن ذلك مع تنفيذ قوات الاحتلال عمليات اقتحام واسعة لعدة بلدات ومدن فلسطينية بالضفة الغربية. وفي وسط قطاع غزة أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ستة فلسطينيين بينهم صحفي وزوجته وأبناؤه وأقاربه في قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 171 شهيدًا.

