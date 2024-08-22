الخليج اليوم .. الصادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الثاني هي الأعلى في 7 فصول

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نمت الصادرات غير النفطية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 10.5%، لتبلغ 73.7 مليار ريال (حوالي 19.65 مليار دولار)، مدعومة بصادرات شهر مايو 2024 بالتحديد.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية سجلت الصادرات غير النفطية خلال الربع الثاني أعلى مستوى ربعي منذ الربع الثالث من عام 2022، بفضل تحسن التصدير في شهري مايو ويونيو من العام الجاري.

كما دعمت المنتجات المعاد تصديرها من عملية النمو، تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع "رؤية 2030".

وبلغت الصادرات غير النفطية خلال شهر يونيو الماضي 21.6 مليار ريال، بنمو سنوي 7.3%، ورغم ضعف الطلب في الصين تحديدا وهي من بين أكبر الأسواق للبضائع السعودية، إلا أن معدلات النمو السنوية تستمر للشهر السابع تواليا.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: الاقتصادية