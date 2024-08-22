الخليج اليوم .. بيع أغلى صقر في مزاد دولي في السعودية (صورة)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 بليلتها التاسعة بيع أغلى صقر لهذا العام، وسط حضور كبير من الصقّارين والمهتمين بهذا المجال.

وفي التفاصيل فقد بيع أغلى صقر لهذا العام، بمبلغ 400 ألف ريال سعودي، وذلك في المزاد الذي أقيم مساء الثلاثاء في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم شمال مدينة الرياض، بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيد مايكل راتني.

وعرضت مزرعة Pacific Northwest Falcons الأمريكية صقرين على منصة المزاد، وبِيع الصقران بقيمة 486 ألف ريال، وبدأت المزايدة على الصقر فرخ مثلوث جير (سوبر وايت)، بمبلغ 40 ألف ريال، وتم بيعه بمبلغ 86 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني والأخير فرخ مثلوث جير (ألترا وايت)، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 100 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 400 ألف ريال.

ويوفر المزادُ منصة موثوقة وفريدة من نوعها لنخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.

ويسهم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي، حيث يقام بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 19 دولة حول العالم.

المصدر: واس