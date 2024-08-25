الخليج اليوم .. السعودية.. إعدام يمني تعزيرا ووزارة الداخلية توضح السبب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بأحد الجناة من حملة الجنسية اليمنية في منطقة الجوف، بتهمة تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى السعودية.





وذكرت الوزارة في بيان أن "المتهم أحمد شيخ عوض بامعبد يمني الجنسية، أقدم على تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المُخدّر إلى داخل الاراضي السعودية".

وأضاف البيان: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة".

وأشار البيان إلى أنه صدر بحق المتهم حكمُ يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وخلص البيان إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق الجاني يوم الأحد الموافق 25/ 8/ 2024 ميلادية بمنطقة الجوف".

ولفت البيان إلى أن وزارة الداخلية تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة البلاد على حماية أمن المواطن والمقيمين من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس"