الخليج اليوم .. الإمارات تدعم أوكرانيا بـ1015 طناً من المساعدات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قدمت دولة الإمارات 1015 طناً من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية إلى أوكرانيا، وأرسلت 14 طائرة تحمل المساعدات، وقامت بتسيير باخرتين عبر رومانيا، في الوقت الذي حرصت الإمارات على تقديم مساعدات للاجئين الأوكرانيين في كل من مولدوفا وبولندا وبلغاريا.

جهود دولة الإمارات لم تقتصر على تقديم المواد الغذائية، بل طالت جميع مجالات الحياة، حيث تم تقديم دعم للعملية التعليمية في أوكرانيا اشتمل على 7 آلاف و500 جهاز كمبيوتر محمول، و10 آلاف حقيبة مدرسية، في الوقت الذي تم فيه إرسال 50 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لدعم القطاع الصحي في أوكرانيا، بالإضافة إلى قيام الدولة بإرسال 4520 مولداً كهربائياً لمواجهة ظروف الشتاء القاسي وانقطاعات التيار الكهربائي.

وساطة

ومؤخراً أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 230 أسيراً من الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1788 شخص.

ويعكس نجاح الوساطة التي تعتبر السابعة، الدور المهم والكبير الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة، كوسيط موثوق به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين، وحرصها على ترسيخ جهودها في إيجاد أرضية مشتركة مع الدول الصديقة لحل التحديات والنزاعات الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي ساهم في مواصلة نجاح الجهود الدبلوماسية، واتمام الوساطة الجديدة.

كما يجسد نجاح الوساطة الجديدة علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع دولة الإمارات بجمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، فضلاً عن استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مؤكدة على أن الحوار وخفض التصعيد السبيل الوحيد لحل الأزمة، ما سيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها.