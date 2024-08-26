شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركبة بخان يونس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، على مركبة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي، بانتشال 5 شهداء في قصف للاحتلال على مركبة بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وذلك بعد ساعات من قصف إسرائيلي عنيف على الأحياء الشرقية للمدينة، أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، ليرتفع عدد شهداء خان يونس يوم الاثنين إلى 14 شهيدًا.
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 40435 شهيدًا، ونحو 93534 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر الطبي، بانتشال 5 شهداء في قصف للاحتلال على مركبة بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وذلك بعد ساعات من قصف إسرائيلي عنيف على الأحياء الشرقية للمدينة، أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين، ليرتفع عدد شهداء خان يونس يوم الاثنين إلى 14 شهيدًا.
40435 شهيدًا
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 40435 شهيدًا، ونحو 93534 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 30 فلسطينيًا وإصابة 66 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
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وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يمكن انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.