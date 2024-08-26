استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركبة بخان يونس

40435 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 40435 شهيدًا، ونحو 93534 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 30 فلسطينيًا وإصابة 66 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

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وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يمكن انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.