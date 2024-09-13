شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة "AED" بالحرم المكي تسهم في إنقاذ حياة معتمر إندونيسي بعد توقف قلبه والان نبدء بالتفاصيل

إنقاذ حياة المعتمر

الدمام - شريف احمد - نجحت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في إنقاذ حياة معتمر من الجنسية الإندونيسية في المسعى، بعد أن فقد وعيه وتوقف قلبه، وذلك بزمن استجابة سريع بلغ 4 دقائق.وأوضحت الهيئة أنه ورد بلاغ إلى مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي صباح اليوم بوجود معتمر فاقد للوعي.وتم توجيه البلاغ فوراً إلى الفرق الإسعافية بالحرم المكي، وعند وصولهم، تبين أن المعتمر، وهو رجل في العقد الخامس من العمر، كان فاقداً للوعي والتنفس.الجدير بالذكر أن تدخل المواطنين الذين كانوا في الموقع واستخدموا جهاز مزيل الرجفان القلبي (AED) المتوفر في الحرم المكي كان حاسماً في إنقاذ حياة المعتمر.وتبرز أهمية هذه الأجهزة التي يبلغ عددها 15 جهازاً منتشرة في مواقع مختلفة من الحرم، ما يجعلها في متناول الأيدي للتعامل مع الحالات الطارئة بشكل فوري وسريع قبل وصول الفرق الإسعافية المتخصصة.وأكدت الهيئة أن الفريق الإسعافي استكمل عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، حتى عاد النبض للمريض، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى طوارئ أجياد لاستكمال العلاج تحت الرعاية الطبية.