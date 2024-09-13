سبب وفاة تشاد ماكوين: ماذا حدث لنجم “Karate Kid”؟

أخبار حزينة في صياغة السّينما، إذ توفي تشاد ماكوين، الممثل الذي شارك في سلسلة أفلام الحركة “Karate Kid”، وذلك عن عمر يناهز الثّالثة والسّتّين. وفقًا للتقارير، فإن آرثر بارينز، محامي “ماكوين” قال إنّ موكله توفي في مزرعته في بالم ديزرت، كاليفورنيا، نتيجة فشل الأعضاء.

تعرّض ماكوين لإصابة قبل بضع سنوات تسببت في فشل تدريجيّ في عمل الأعضاء، ممّا أدّى إلى تدهور صحّته والتّسبّب بوفاته. وأشارت المصادر إلى أنّ الممثّل كان وقت وفاته مع أبنائه وشريكة حياته ومحاميه الذي وصفه بأنّه “رجل فريد من نوعه”.

يُذكر أنّ تشاد، الإبن الوحيد لستيف ماكوين، لعب دور الهولنديّ في فيلم “Karate Kid” عام ١٩٨٤، وهو الدّور الذي أعاد تمثيله في الجزء الثّاني عام ١٩٨٦. بالإضافة إلى ذلك، فهو معروف بدور البطولة في فيلم “Firepower” عام ١٩٩٣.

قال محامي تشاد، إنّه رغم الإشاعات، لم يلعب دوره في الموسم الأخير من مسلسل “كوبرا كاي” الذي يحمل عنوان “Karate Kid”. خارج هوليوود، كان ماكوين متسابقًا محترفًا، يتنافس في أنواع مختلفة من السّباقات مثل باجا ١٠٠٠ وموتوكروس. فاز بجائزة World Mini Grand Prix عندما كان في الثّانية عشرة من عمره فقط.

السّبب الحقيقيّ لغياب تشاد ماكوين عن المسلسل هو اعتزاله التّمثيل عام ٢٠٠١ ليكون سائق سباقات، ولهذا السّبب كان جدول أعماله مزدحمًا بالعودة بقصّة جديدة مع دوره.

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ورغم أنّ الممثّل لم يستطع ذلك، إلّا أنّ مبدعي “كوبرا كاي” جوش هيلد وجون هورويتز وهايدن شلوسبيرغ لم يستسلموا واتصلوا به لعرض عودته. قالوا: “لقد تواصلنا مع تشاد ماكوين بشأن العودة كهولنديّ في الموسم الثّاني. لم نتمكّن من القيام بذلك”.