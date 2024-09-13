شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات في قطاع غزة مع نظيره الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري، في العاصمة الإسبانية مدريد، للتنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، والتحضير للحدث رفيع المستوى في هذا الشأن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الــ 79.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة حيالها.

