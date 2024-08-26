شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يقضي على 3 عناصر من حركة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصومالي القضاء على ثلاثة عناصر من حركة الشباب الإرهابية.
وأشار إلى أنه نفذ عملية عسكرية اليوم بالتعاون مع القوات المحلية في غرب محافظة شبيلي الوسطى جنوب وسط البلاد.
واشتبكوا مع دورية للجيش مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم من ضمنهم قائد ميداني.
وأشار إلى أنه نفذ عملية عسكرية اليوم بالتعاون مع القوات المحلية في غرب محافظة شبيلي الوسطى جنوب وسط البلاد.
الإرهاب في الصومالوأفاد مصدر عسكري، أن مسلحين من الحركة الإرهابية كانوا في مناطق زراعية في غرب إقليم شبيلي الوسطى.
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