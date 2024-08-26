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الجيش الصومالي يقضي على 3 عناصر من حركة إرهابية

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واس - مقديشو  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الصومالي القضاء على ثلاثة عناصر من حركة الشباب الإرهابية.
وأشار إلى أنه نفذ عملية عسكرية اليوم بالتعاون مع القوات المحلية في غرب محافظة شبيلي الوسطى جنوب وسط البلاد.

الإرهاب في الصومال

وأفاد مصدر عسكري، أن مسلحين من الحركة الإرهابية كانوا في مناطق زراعية في غرب إقليم شبيلي الوسطى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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