شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة شهداء فى قصف الاحتلال مخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة مواطنين، الليلة، في قصف الاحتلال منزلا في منطقة التوبة بمخيم جباليا شمال غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة حنضل في منطقة التوبة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,691 مواطن، وإصابة 94,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.