شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "الصليب الأحمر": نعمل على تخفيف معاناة متضررى السيول فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عدنان حزام، إن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر السودانى، على تخفيف معاناة المنكوبين والمتضررين من السيول والأمطار فى شمال السودان.

وأضاف حزام - في مداخلة لقناة (العربية الحدث) اليوم الاثنين، "أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستمرة في التواصل مع الجهات المعنية في السودان للتنسيق لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، وتقييم الأوضاع".

وتابع أن اللجنة وقعت اتفاقيات مع منظمة الصحة بالسودان؛ لتعزيز القطاع الصحي وخاصة المستشفيات ورفع قدرات هذا القطاع للقيام بخدماته الأساسية، لافتًا إلى أن الواقع المأساوى في السودان يصعب من سرعة الاستجابة الإنسانية لتلك الكوارث الطبيعية .

وأشار إلى أن السودان منهك ويعاني من القتال لأكثر من 16 شهرًا، وتأتي تلك الكوارث لتضاعف من المعاناة وتضع أعباء إضافية على المنظمات الإنسانية وتعرقل عملية تقديم المساعدات.

ولفت المتحدث إلى أن الوضع الراهن في السودان يحتاج إلى تضافر جهود الدول وليس المنظمات الإغاثية فقط التي تعمل في الظروف الطارئة والنزاعات، مضيفا أن هناك تنسيقًا مباشرًا بين اللجنة الدولية والمنظمات المعنية بالجانب الصحي والإغاثي في السودان.