شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شهداء.. استمرار سقوط ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة.

كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف للمناطق الشرقية والشمالية من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

استشهاد 5 فلسطينيين في النصيرات

كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بأن الطواقم الطبية انتشلت 5 شهداء من داخل عدة منازل تعرضت لقصف من الاحتلال الإسرائيلي.

ترافق ذلك مع استمرار توغل دبابات الاحتلال في عمق المناطق السكنية بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.