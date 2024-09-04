الخليج اليوم .. السعودية.. أكثر من 230 كيلوغرام من "الكوكايين" في شحنة موز بقبضة الأمن (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تمكنت هيئة "مكافحة المخدرات" في السعودية، من إحباط محاولة تهريب 236 كيلوغراما من مادة "الكوكايين" المخدر في شحنة لفاكهة الموز، بمحافظة رابغ.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 236 كيلوغراما من مادة الكوكايين المخدّر مخبأة داخل شحنة فاكهة الموز في ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك ضمن الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.





وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني "[email protected]"، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.