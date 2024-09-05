الخليج اليوم .. الكويت تحظر أغذية كالبيض والقهوة والمشروبات الغازية على طلاب المدارس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في دولة الكويت لائحة جديدة للأطعمة المدرسية، تحظر تداول بعض الأطعمة غير الصحية للطلاب، بهدف تعزيز الصحة العامة والحد من السمنة بين الطلاب.

ونقلت صحيفة "القبس" عن نائب المدير العام لقطاع شؤون تغذية المجتمع بالهيئة الدكتورة شيماء العصفور قولها إن اللائحة تسمح بتداول مجموعة محددة من الأطعمة التي تتوافق مع متطلبات التغذية الصحية للأطفال والمراهقين، إلى جانب حظر عدد من الأطعمة التي تسهم في زيادة الوزن أو قد تكون ضارة بصحتهم.

وأضافت أنه تم اعتماد الأصناف الغذائية وفق معايير التغذية المدرسية السليمة، إذ تحتوي على جميع المجموعات الغذائية الضرورية المدعمة بالفيتامينات والمعادن والمنخفضة السكر والملح.

وتتضمن قائمة الأطعمة الممنوعة الأغذية التي تحتوي على البيض والمايونيز واللحوم المصنعة بجميع أنواعها، ومشروبات الكافيين مثل القهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والأغذية التي تحتوي على اصباغ صناعية والأطعمة العالية الملحية.

فيما تشمل قائمة الأصناف المسموح بيعها مجموعات من العصائر والألبان والبسكويت والفواكه والخضراوات الطازجة إضافة إلى الفطائر والسندويشات والفواكه المجففة.

وأوضحت "العصفور" أنه تم اعتماد 26 شركة موردة إلى المقاصف المدرسية بعد خضوعها لعمليات تدقيق غذائي وفني صارمة، لضمان التزامها بتقديم وجبات غذائية صحية تتماشى مع أعلى المعايير.

وأكدت الحرص على التعاون المستمر مع وزارة التربية للرقابة والتفتيش على المدارس بواسطة فريق متخصص مكون من أخصائيات التغذية ومفتشي الأغذية، للتأكد من التزام الإدارات المدرسية بتطبيق لائحة المقاصف بما يضمن سلامة وصحة الطلاب.

المصدر: صحيفة القبس