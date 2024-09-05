الخليج اليوم .. بوتين: ممتنون لولي العهد السعودي لدوره في إنجاح صفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنان روسيا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود لمساعدته في المفاوضات التي أدت إلى تبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية في معرض حديثه عن صفقة تبادل السجناء التي تمت بين روسيا والولايات المتحدة في 1 أغسطس الماضي:

"دول كثيرة شاركت في تحقيق هذه المهمة.. فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي (إيفان غيرشكوفيتتس)، أو بالأحرى الشخص الذي قام بأنشطة تجسسية تحت ستار الصحفي، لقد شارك ولي العهد السعودي بشكل نشط في المرحلة الأولى من العمل (على هذا الملف)، ونحن شاكرون له أيضا، لأن ذلك أدى في نهاية المطاف إلى عودة مواطنين لنا إلى وطنهم".

وتابع: "كذلك قدم الرئيس التركي السيد (رجب طيب) أردوغان ساحة في بلاده لإكمال تسوية هذه القضايا، كما أبدت دول أخرى، منها عربية وغيرها، إرادة طيبة، وفي نهاية الأمر تمكنا من تحقيق نتائج إيجابية تلبي مصالح كل الأطراف المعنية".

وشدد الرئيس الروسي على أن "أهم تلك النتائج يتمثل بلا شك في عودة مواطنين إلى ديارهم، وبينهم أولئك الذين كانوا ينفذون مهام خاصة لمصلحة الوطن في الخارج".

وفي 1 أغسطس الماضي جرت أكبر عملية تبادل للسجناء في السنوات الأخيرة شملت 26 سجينا من 7 دول، استعادت روسيا في إطارها مواطنين لها اعتقلوا في دول الغرب بتهمة العمل لصالح الاستخبارات الروسية، وأطلقت في المقابل سراح 16 شخصا بينهم أمريكيون وألمان وروس مدانون بمختلف التهم في روسيا.