شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن وجه الجيش الأمريكي بمساندة إسرائيل لمواجهة الضربة الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجه الجيش الأمريكي بمساندة دولة الاحتلال في مواجهة الضربات الإيرانية الصاروخية، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل.



وسيطرت حالة من الاستنفار الأمني في دولة الاحتلال مع بدء إطلاق الصواريخ، ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل.