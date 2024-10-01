شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: 80% من صواريخنا على إسرائيل أصابت الأهداف المحددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إيران إن 80% من صواريخها على إسرائيل أصابت الأهداف المحددة.

وأكدت تقارير إعلامية سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية في قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية ببئرالسبع.

كما نشرت قناة العربية عبر حسابها على منصة إكس، لحظة سقوط صاروخ إيراني على ساحل تل أبيب. إسرائيل تهدد بالرد بينما قال جيش الاحتلال أن القوات الأمريكية شاركت في التصدي للصواريخ الإيرانية، محذرًا من أن الهجوم الصاروخي الإيراني ستكون له عواقب.

وأضاف: سنرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين، فنحن في حالة حرب على عدة جبهات.

