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الخليج اليوم .. "تحضيرات تاريخية ضخمة".. العفاسي يكشف عن حدث كبير مع تركي آل الشيخ

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

كشف القارئ الكويتي الشهير مشاري راشد العفاسي عن تعاون مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، للتحضير لحدث "تاريخي" على حد وصفه.

 

ونشر العفاسي، على حسابه بمنصة إكس، صورة تجمعه بتركي آل الشيخ، وعلق قائلا: "تحضيرات تاريخية ضخمة قادمة، بإذن الله"، ولم يكشف مزيدا من التفاصيل حول ما يجري التحضير له.

 

وفي تغريدة أخرى اليوم الأحد، قال العفاسي، إنه سيتم اختيار 15 قارئا تقريبا من قراء القرآن الكريم، للمشاركة في هذا الحدث الكبير".

 

 

ولم يكشف أي من الطرفين عن تفاصيل الحدث المعلن عنه. 

وكان تركي آل الشيخ، قد كشف في وقت سابق تفاصيل موسم الرياض 2024، وما يتضمنه من فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال مؤتمر صحفي، قائلا إن الموسم الجديد من موسم الرياض سيشهد أحداثا وفعاليات وأنشطة حديثة إلى جانب عروض متنوعة، ووعد بتقديم مفاجآت جديدة.

 

وأضاف أنه تم التركيز في الموسم الجديد على 9 ثقافات عالمية، وستعرض الثقافات الدولية على مدار 45 يوما.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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