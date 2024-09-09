الخليج اليوم .. السيسي يبحث مع وزير الداخلية السعودي التعاون الأمني بين القاهرة والرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة الأحد، الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إنه "بتوجيه من القيادة السعودية، التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الرئيس السيسي، في القصر الرئاسي بالقاهرة".

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال اللقاء، "تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان له، وتمنياتهما لحكومة وشعب مصر دوام الرقي والتقدم والازدهار".

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين.

من جهته أعرب السيسي، عن تقديره لشقيقيه عاهل السعودية وولي العهد، مشددا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومحورية دور الدولتين كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، لاسيما في ظل التحديات الجسيمة والمتصاعدة التي تتطلب مواصلة وتكثيف التعاون بين البلدين.

وشهد اللقاء في هذا السياق تأكيد الأهمية التي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية، في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة التي تفرزها ظروف المنطقة، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وهو ما يُمثل تحديا كبيرا يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر، التي أضحت تتخذ أنماطا جديدة ومتغيرة، بما يفرض مواصلة التطوير والتدريب المشترك لمواكبة تلك المتغيرات وتعزيز جهود حفظ الأمن والاستقرار.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، فيما حضره من الجانب المصري، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.