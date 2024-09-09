شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء وقادة العالم يهنئون رئيس الجزائر بفوزه بفترة رئاسية ثانية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى رئيس الجزائر المعاد انتخابه عبد المجيد تبون، عددا من برقيات التهنئة والاتصالات الهاتفية من رؤساء وقادة العالم، بعد إعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية؛ ليتولى فترة رئاسية ثانية.

فى هذا الإطار هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد محمد بن سلمان رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

كما تلقى الرئيس مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، هنأه فيها بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنياً له مزيدا من النجاحات وللشعب الجزائري كل التقدم بما يخدم العلاقات الثنائية التي ستكلل بلقاء، يجمع قائدي البلدين قريباً.

كما تلقى تبون مكالمة هاتفية من محمود عباس رئيس دولة فلسطين المحتلة، عبر له فيها عن تهانيه الحارة باسمه وباسم الشعب الفلسطيني، لفوزه بعهدة رئاسية جديدة، متمنياً له كل التوفيق في خدمة الشعب الجزائري.

كما هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس عبد المجيد تبون بعد إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

ونشر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تغريد عير حسابه على منصة إكس مهنئا فيها عبد المجيد تبون، وقال تميم: "أبارك لأخي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، راجين له التوفيق والسداد في ولايته الرئاسية الجديدة، وللجزائر دوام التقدم والنماء، متطلعين إلى مواصلة تعاوننا المشترك في جميع المجالات بما يرسخ علاقاتنا الأخوية ومصالحنا.

ومن جهة ثانية، هنأت وزارة الخارجية الأمريكية النتائج الرئيس المنتخب، وقالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية للعلاقات مع الجزائر، لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها على تقوية العلاقات الثنائية، خاصة في المجالين الاقتصادي والثقافي، ووكذا التعاون الإقليمي.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إرادة الولايات المتحدة الأمريكية في مواصلة العمل مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تعميق العلاقات، خلال عهدته الثانية.