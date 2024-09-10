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الخليج اليوم .. سلطنة عمان تدين القصف الإسرائيلي على سوريا

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي على منطقة مصياف ومحيطها في مدينة حماة بسوريا والذي أودى بحياة العشرات من السوريين، داعية إلى وضع حد لجرائم الحرب الإسرائيلية.

 

 

وأكدت الخارجية العمانية على "ضرورة قيام المجتمع الدولي بوضع حد قاطع لهذه الممارسات العدوانية لإسرائيل وجرائم الحرب التي ترتكبها والاغتيالات السياسية التي تقوم بها وهو ما يستوجب اتخاذ وقفة دولية لردعها ومحاسبتها، وفقا لقواعد القانون الدولي وتحقيقا للعدالة وحفاظا على أمن واستقرار المنطقة".

 

وعبرت الخارجية العمانية عن تضامنها وتعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 

وشنت القوات الإسرائيلية مساء أمس الأحد هجوما جويا من جهة شمال غرب لبنان استهدف عددا من المناطق في سوريا.

 

وأعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش أن حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على منطقة مصياف 18 قتيلا و37 جريحا.

 

كما تسبب الهجوم أيضا باندلاع حرائق وأضرار مادية في بعض المناطق السكنية. 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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