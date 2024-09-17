الخليج اليوم .. "أسبيدس": نجاح قطر السفينة سونيون إلى مكان آمن دون أي تسرب نفطي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبية البحرية "أسبيدس"، عن نجاح قطر السفينة سونيون إلى مكان آمن دون أي تسرب نفطي.

يذكر أنه في 21 أغسطس تعرضت السفينة "سونيون"، التي ترفع علم اليونان، لهجوم نفذه الحوثيون وأدى بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، "يو كاي إم تي أو"، إلى اندلاع حريق على متنها وتعطل محركها.

وأعلن الحوثيون أنهم قاموا بتفخيخ ثم تفجير ناقلة النفط "سونيون" التي سبق أن هاجموها في البحر الأحمر، ما تسبب باندلاع حرائق عدة على متنها قبل "السماح" بإنقاذها.

وتم إجلاء طاقم السفينة "سونيون" المؤلف من 23 فلبينياً وروسيين في اليوم التالي للهجوم من قبل فرقاطة فرنسية مشاركة في المهمة الأوروبية.

الناقلة كانت تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام وتعرضت هجمات مختلفة، مما أدى لاشتعال النيران بداخلها.

يشار إلى أن مهمة "أسبيدس" أطلقت في فبراير لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين. كما أنها محض دفاعية ويسمح لها بإطلاق النار للدفاع عن السفن أو الدفاع عن نفسها.