شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: نتطلع لمزيد من التعاون مع اليونسكو لدعم التعليم في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، تطلع اليمن إلى مزيد من التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في ملفات متعددة بينها دعم التعليم والحفاظ على المواقع الأثرية وبناء القدرات البشرية، وغيرها من مجالات التعاون.



جاء ذلك خلال استقبال بن مبارك، لوفد منظمة اليونسكو، برئاسة مدير المكتب الإقليمي لدول الخليج واليمن صلاح خالد، حيث جرى النقاش حول الخطة القطاعية لليونسكو وأولوياتها للمرحلة القادمة في اليمن، والتنسيق مع الحكومة لتحديد المجالات ذات الأولوية.



وتناول اللقاء سبل ترسيخ التعاون المشترك بين اليمن واليونسكو، وبناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والتراث والتعليم، والتنسيق الجاري لعقد مؤتمر دولي لدعم التعليم في اليمن، إضافة إلى تطوير استراتيجية للتعليم العالي والفني، وخطط حماية مواقع التراث العالمي من الأضرار جراء التغيرات المناخية.



وثمن رئيس الوزراء اليمني جهود المنظمة ومبادراتها في اليمن، والتطلع لمزيد من التعاون في الإسهام في التدريب المهني للعاملين وتطوير قطاع التربية والتعليم.