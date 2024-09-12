الخليج اليوم .. السلطات السعودية تلقي القبض على 14 إثيوبيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قبضت أجهزة الأمن السعودية، اليوم الأربعاء، على 14 إثيوبيا خلال دوريات لقوات حرس الحدود بمنطقة جازان جنوبي المملكة.

وقال جهاز الأمن السعودي في بيان الأربعاء، إن الإثيوبيين الموقوفين، مخالفون لنظام أمن الحدود لتهريبهم 210 كيلوغرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي واقعة أخرى، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهم 2 كيلو غرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) و1.6 كيلو غرام من مادة الهيروين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 150 كيلوغراما من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبل أيام أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 998 مخالفا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، 60% منهم من الجنسية الإثيوبية، و39 منهم من الجنسية اليمنية.

وكانت الخارجية السعودية قد أعلنت في شهر مارس الماضي، إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا، خلال الأسبوعين الماضيين.

المصدر: صحيفة الرياض