شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 131 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 11885 نقطة، وبتداولات بلغت 5.716 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 432.494 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.974 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 131 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 97، من بين 239 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، نسيج، ومعادن، ورسن، وشمس، ورتال، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وسايكو، والكابلات السعودية، وكيمانول، ونادك، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.5%، عند 25616 نقطة، وبتداولات بلغت 31.706 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.649 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.261 مليار ريال.وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 96 شركة مدرجة في السوق الموازية.