شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى يكلف وزير الاتصالات الأسبق محمد غازى بتشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم السبت، مرسوماً بتكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد غازى الجلالى بتشكيل الحكومة، بحسب وكالة الإعلام السورية "سانا".

وحصل محمد غازى الجلالى (55 سنة) على إجازة فى الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 2000، وعمل أستاذاً مساعداً في جامعة دمشق.

وسبق أن تولى الجلالي وزارة الاتصالات السورية في أغسطس عام 2014، بعد أن عمل معاوناً لوزير الاتصالات والتقانة منذ 2008، ورئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد بالفترة نفسها، وعضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من 2005 حتى 2013، كما عمل عضواً في مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي من عام 2008 وحتى تعيينه وزيراً للاتصالات، بحسب بوابة الحكومة السورية الإلكترونية.

وكان الرئيس السورى بشار الأسد، الأمين العام لحزب البعث العربى الاشتراكي، أجرى مشاورات مع القيادة المركزية للحزب حول تكليف رئيس لمجلس الوزراء لتشكيل الوزارة الجديدة.



أفادت بذلك وكالة الأنباء السورية (سانا)، الجمعة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



يشار إلى أنه بعد إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشعب فى سوريا منتصف يوليو الماضي، أصبح مجلس الوزراء السورى القائم حاليا بمثابة حكومة لتصريف الأعمال بحكم المستقيلة.



ويرأس حكومة تصريف الأعمال فى سوريا حسين عرنوس.