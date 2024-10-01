شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تنظم عرض "أكتوبر الذهبى" فى الأوبرا احتفاء بذكرى أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة الثقافة المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، خلال عرض مسرحى بعنوان أكتوبر الذهبى فى السابعة مساء الأربعاء 2 أكتوبر على المسرح الصغير ضمن نشاطها الثقافى والفكرى وبالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافى والبيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

والعرض بطولة نجوم وفنانى مسرح القاهرة للعرائس فكرة الدكتور أسامة محمد على، تأليف رحمة محجوب، منار عز الدين، محمد عسكر موسيقى ومؤثرات محمد الرافعى، سينوغرافيا لكل من شادى قطامش، أميرة عادل مخرج منفذ هانى عز، رفعت ريان إخراج رضا حسنين.