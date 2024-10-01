شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 13.. أكرم يخطف أبناءه والقبض على ليلى وفاتن تٌخرجها والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث فى مسلسل برغم القانون خلال الحلقة الـ12، حيث يذهب أكرم (محمد القس) إلى منزل عم صلاح والد ليلى (إيمان العاصى) فى بورسعيد ويأخذ أبناءه ويدفع صلاح ليسقط على الأرض، وعندما تصل ليلى تجد أولادها مع أكرم فى السيارة إلا أن الأخير ينطلق مسرعاً ولم تلحق به ليلى التى تصطحب ياسر (وليد فواز) ومحمود (محمد محمود عبد العزيز) إلى الفيلا التى قابلت فيها أكرم لكنها تجدها خاوية.

يظهر خالد (شادي مقار) في الفيلا ومعه قوات من الشرطة ويتهم ليلى ومحمود وياسر بدخول منزله بغرض السرقة وذلك بالاتفاق مع شعبان (إيهاب فهمى) محامى أكرم ويتم القبض على ليلى وترحيلها إلى القسم، فيما يتصل أكرم بليلى ويساومها حتى ترى أبنائها مرة أخرى عليها أن تبعد عنه، وبدورها تذهب فاتن (رحاب الجمل) منزل خالد تستعطفه ولكنه يطردها إلا أنها بحيلة ذكية تظاهرت بأنه يعتدى عليها ليرضخ لها ويذهب إلى القسم ويتنازل عن المحضر.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.