الخليج اليوم .. الرياض تستضيف نزال "معركة العمالقة"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تستضيف السعودية نزال "معركة العمالقة" في الفنون القتالية المختلطة الذي سيجمع حامل اللقب البرازيلي رينان فيريرا، ومنافسه الكاميروني فرانسيس نغانو على لقب بطولة PFL للوزن الثقيل.

وأعلنت رابطة المقاتلين المحترفين، أن "معركة العمالقة" ستقام يوم السبت 19 أكتوبر القادم في الساحة الثقافية الحديثة في "ميدان" بالعاصمة السعودية الرياض.

ويعود الكاميروني نغانو نجم فنون القتال المختلطة وبطل العالم بلا منازع في الوزن الثقيل، إلى القفص بعد غياب طويل، لمواجهة بطل الوزن الثقيل في بطولات رابطة المقاتلين المحترفين، فيريرا، صاحب القامة الطويلة.

إذ قام فيريرا بهزيمة بطل بيلاتور للوزن الثقيل ريان بادر في 21 ثانية فقط في فبراير الماضي ضمن منافسات "أبطال المقاتلين المحترفين ضد أبطال بيلاتور" التي أقيمت في الرياض.

كما سيشهد الحدث الرئيسي المشترك مواجهة أخرى على لقب عالمي، حيث ستدافع أعظم مقاتلة في الفنون القتالية المختلطة على مر التاريخ كريس سايبورغ عن لقبها، أمام بطلة رابطة المقاتلين المحترفين في فئتين للأوزان البطلة لاريسا باتشكو، التي تسعى لإثبات أنها الأفضل على مستوى العالم.

وقامت رابطة المقاتلين المحترفين بإضافة نزال الوزن الخفيف بين بطل العالم السابق في الوزن الريشة في بيلاتور AJ مككي، الذي سيواجه أصعب خصم له في مسيرته على حد التعبير وهو البطل بول هيوز ويعد مككي صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ بيلاتور بـ 18 فوزا، حيث يواجه الإيرلندي الذي يعتبره الكثيرون أفضل موهبة في الوزن الخفيف على مستوى العالم.

وسيتم بث عرض "معركة العمالقة" على الهواء مباشرة يوم السبت 19 أكتوبر عبر ESPN+ PPV في الولايات المتحدة وDAZN حول العالم.